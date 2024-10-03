Священник Савченко пояснил отношение духовенства к квадроберам

Депутат нижней палаты парламента Сергей Колунов направил обращение к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с требованием запретить движение «квадробинг», а также ввести административную и уголовную ответственность для родителей. Священнослужитель Николай Савченко рассказал, является ли новомодное, порой фанатичное увлечение зверями чем-то демоническим и запрещенным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в деле квадроберов возможно усиление игрового момента. Так, у ряда народов присутствует отождествление себя с некоторыми животными, например у индейцев или у иммигрантской организации юных разведчиков, состоящей по типу скаутского движения. Однако в русской христианской культуре действительно не принято давать людям прозвища животных.

Священник добавил, что, однако, многие русские фамилии произошли как раз от названий животных: Сорокин, Муравьев, Скворцов, Медведев и прочие. Таким образом, данные фамилии придуманы в честь человека, которого в какой-то деревне по ряду причин называли сорокой или иным именем животного.

По его мнению, квадроберы являются только игрой, немного потерявшей контроль, тем не менее весьма жесткие меры маловероятно целесообразны в данном направлении.

Ранее психолог Александра Метальникова объяснила, как квадробинг влияет на детей.