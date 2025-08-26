Диетолог Королева пояснила влияние завтрака на набор веса

Завтрак давно называют главным приемом пищи, но многие сознательно его пропускают, не ощущая негативных последствий. Так ли он необходим на самом деле или его важность — всего лишь миф? С точки зрения физиологии, утренний прием пищи играет критическую роль в запуске метаболизма. Как объясняет доктор медицинских наук диетолог Маргарита Королева, скорость обмена веществ достигает пика в утренние часы, сразу после восхода солнца. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, если не поддержать этот процесс завтраком в первый час после пробуждения, метаболизм начинает резко замедляться уже к полудню. Вернуть его к высоким показателям в течение дня будет невозможно, что создает предпосылки для набора веса.

Медик добавила, что организм работает в соответствии с природными ритмами, и уровень освещенности напрямую влияет на обмен веществ. Без утреннего приема пищи метаболические процессы остаются замедленными, снижая энергозатраты на внутренние функции. Кроме того, пропуск завтрака часто приводит к перееданию во второй половине дня — человек неосознанно компенсирует голод большими порциями во время обеда или ужина.

По ее мнению, завтрак также стимулирует термогенез — процесс переваривания и усвоения пищи, на который тратится до 20% полученной энергии. Особенно ресурсоемким является усвоение белков, что дополнительно разгоняет метаболизм. Разнообразный и сбалансированный завтрак, исключающий рафинированные продукты, помогает поддерживать высокий уровень обмена веществ в течение дня.

Диетолог резюмировала, что отказ от завтрака — это не просто вопрос привычки, а стратегическая ошибка, которая может привести к снижению метаболизма и набору лишнего веса. Регулярный утренний прием пищи становится инвестицией в энергетический баланс и долгосрочное сохранение здоровья.

