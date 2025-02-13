Диетолог Лисицына рассказала о влиянии соли на здоровье

Соль является одним из самых часто употребляемых ингредиентов в нашем рационе. Диетолог Светлана Лисицына рассказала, какое влияние она оказывает на организм. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, при наличии в рационе множества соленых продуктов прежде всего страдает сердечно-сосудистая система. Также натрий, содержащийся в соли, притягивает воду, вызывает отеки и наращивает нагрузку на почки. Кроме того, соль обладает опасным эффектом, поскольку вымывает кальций из костей.

Эксперт добавила, что сокращение потребления соли является приоритетной задачей в сфере профилактики неинфекционных заболеваний, которые являются причиной 86% всех смертей и 77% болезней в Европе.

По ее мнению, на большинстве упаковок продуктов указано содержание натрия (пять граммов соли содержат около двух граммов натрия). Тем не менее следует учитывать, что многие продукты содержат так называемую скрытую соль. Это колбасы, соленые сыры, соусы, фастфуд. При желании ограничить объем соли следует готовить без нее и добавлять лишь в готовое блюдо, а для усиления вкуса использовать пряные травы, лимонный сок и специи без соли.

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