Диетолог Морейра назвала способы выбрать идеальный подсластитель

Многие люди отказываются от сахара, однако все еще хотят наслаждаться сладкими блюдами и напитками. В подобных случаях на помощь приходят различные подсластители. По словам бразильского диетолога Элейн Морейры, выбор подсластителя зависит от целей и предпочтений человека, каждый тип подсластителя имеет свои особенности и предназначение. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она добавила, что сукралоза является отличным выбором для тех, кто желает сократить потребление сахара, не теряя сладости. Этот искусственный подсластитель не содержит калорий и имеет приятный сладкий вкус с минимальной горечью. В свою очередь ксилит также имеет схожий вкус и содержит меньше калорий, чем сахар, и имеет схожий вкус, тем не менее его употребление в больших объемах может вызвать проблемы с пищеварением.

По мнению эксперта, стевия считается безопасной для здоровья и обладает также противодиабетическим и противораковым действием, тем не менее у отдельных людей может возникнуть горечь от стевии. Эритрит подходит тем, кто предпочитает менее выраженный сладкий вкус.

Она подчеркнула, что выбор подсластителя зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Так, если человек желает снизить калорийность рациона, стоит выбирать ксилит или сукралозу, предпочитающим натуральные продукты, подойдет стевия.

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