Ученые из США пояснили опасность сахарозаменителей

По данным результатов исследования ученых из Университета Южной Калифорнии, заменители сахара, которые широко используются в низкокалорийных газированных напитках и кетчупе, могут обманывать мозг и вызывать повышенное чувство голода. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что употребление искусственного подсластителя сукралозы активизирует так называемые горячие точки голода в мозге, что, как следствие, создает иллюзию поступления калорий, которые в действительности организм не получает, что может провоцировать усиленный аппетит. Указанный эффект наиболее характерен для людей с избыточным весом.

Отмечается, что в случае, если организм ожидает поступления калорий из сладкой пищи, однако не получает их, это может со временем изменить работу мозга, наоборот, усиливая тягу к сладкому.

Ранее эксперт Багрянцева развеяла миф об опасности подсластителей.