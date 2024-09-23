Нужно просто потрясти: как выбрать в магазине лучший виноград — и почему много есть нельзя

Виноград, как и другие фрукты, полезен для человека. По словам профессора, в ягоде содержится большое количество антиоксидантов, которые оберегают нас от различных заболеваний, в том числе злокачественных новообразований и болезней сердца. Однако злоупотреблять виноградом не рекомендуется из-за содержания в нем значительного количества простых углеводов (15-17%).

«Можно употребить не больше 100 граммов винограда в день. И то не каждый день. Если здоровый человек будет ежедневно съедать по 150 граммов винограда, это может вызвать постпрандиальную гипергликемию — состояние, когда после еды, особенно сладкой, резко повышается уровень глюкозы в крови», — отметил доктор медицинских наук.

Людям с сахарным диабетом стоит снизить порцию винограда до 50 граммов. Виноград не рекомендован при обострениях язвенной болезни, двенадцатиперстной кишки, при метеоризмах, так как в нем содержится много сахара.

По словам профессора Кириленко, при покупке стоит обратить внимание на темный виноград, потому что в нем содержится больше антиоксидантов. Предпочтение лучше отдать сортам без косточек или удалять их перед употреблением. Кроме того, обращайте внимание на зрелость ягоды и внешний вид — грозди должны быть свежими, а не лежавшими.

«Нужно взять гроздь, немного потрясти, если ягоды слишком сильно падают, то виноград уже перезрелый, он менее полезный. А, если не упало ни одной ягоды, значит, зеленоватый. Также нужно посмотреть саму веточку, чтобы она была не вся темная и сморщенная, а зеленая у основания», — посоветовал профессор.

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