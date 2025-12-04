Диетолог назвала 10 продуктов, помогающих пожилым людям похудеть во сне

После 45–50 лет в организме замедляется обмен веществ, поэтому людям в пожилом возрасте следует включить в свой рацион несколько продуктов, способствующих похудению даже во время сна. Об этом в интервью изданию La Razon заявила врач-диетолог Сахар Берджис.

Ключевым элементом, по словам специалиста, является нежирный белок. Небольшая порция перед сном помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови и стимулирует выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон.

«Хороший сон помогает организму регулировать уровень кортизола — гормона стресса, препятствующего сжиганию жира», — объяснила врач.

К рекомендованным продуктам Берджис также отнесла греческий йогурт, киви и ромашковый или травяной чай.

Творог и сыр рикотта, по словам специалиста, также способствуют снижению веса. Миндаль и грецкие орехи содержат магний, который участвует в регенерации клеток и помогает контролировать уровень сахара в крови в ночные часы.

