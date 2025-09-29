Диетолог назвала безопасную норму сладостей для детей
Сладости в умеренных количествах могут быть полезны для детей, так как являются источником углеводов и энергии, необходимой для их высокой активности, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Она подчеркнула, что полностью исключать такие продукты из рациона не стоит, важно лишь соблюдать баланс.
По словам эксперта, углеводы содержатся не только в конфетах или печенье, но и во фруктах, овощах, хлебе, крупах и молоке. Эти продукты дают энергию, обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и микроэлементами, улучшая пищеварение и предотвращая запоры. Особенно ценны гречка и овсянка, которые должны быть в рационе ребенка регулярно.
Лебедева отметила, что привычки питания формируются в семье, поэтому взрослым не стоит излишне подслащивать каши, чай или ягоды. Чтобы избежать чрезмерной тяги к сладкому, необходимо выработать правильное отношение к десертам.
Для младших школьников оптимальная норма — 10–15 граммов сладостей в день, что соответствует двум конфетам или небольшому печенью. Более калорийные лакомства вроде зефира и пастилы лучше ограничить одной штукой в день. При этом важно предлагать их только после основного приема пищи, подчеркнула специалист.
