Диетолог назвала безопасную норму сладостей для детей

Сладости в умеренных количествах могут быть полезны для детей, так как являются источником углеводов и энергии, необходимой для их высокой активности, рассказала « Газете.Ru » доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Она подчеркнула, что полностью исключать такие продукты из рациона не стоит, важно лишь соблюдать баланс.

По словам эксперта, углеводы содержатся не только в конфетах или печенье, но и во фруктах, овощах, хлебе, крупах и молоке. Эти продукты дают энергию, обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и микроэлементами, улучшая пищеварение и предотвращая запоры. Особенно ценны гречка и овсянка, которые должны быть в рационе ребенка регулярно.

Лебедева отметила, что привычки питания формируются в семье, поэтому взрослым не стоит излишне подслащивать каши, чай или ягоды. Чтобы избежать чрезмерной тяги к сладкому, необходимо выработать правильное отношение к десертам.

Для младших школьников оптимальная норма — 10–15 граммов сладостей в день, что соответствует двум конфетам или небольшому печенью. Более калорийные лакомства вроде зефира и пастилы лучше ограничить одной штукой в день. При этом важно предлагать их только после основного приема пищи, подчеркнула специалист.

