Диетолог назвала неожиданный способ обмануть аппетит

Яблочный уксус способствует уменьшению чувства голода и позволяет понизить уровень инсулина. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал врач-диетолог Дмитрий Семирядов.

По его словам, эффект от употребления уксуса сохраняется в течение 120 минут после приема пищи. Механизм действия заключается в способности продукта стабилизировать концентрацию сахара в крови.

Эксперт также дал другие рекомендации для контроля аппетита. Важно соблюдать режим питания и принимать пищу примерно в одно и то же время каждый день.

Для перекусов лучше всего выбирать продукты, требующие тщательного пережевывания, такие, например, как твердые яблоки или орехи. Основной прием пищи следует начинать с овощей и белковых продуктов — мяса, рыбы или других источников протеина.

Белковая пища и растительные продукты играют ключевую роль в контроле чувства голода. Белковые блюда обеспечивают длительное насыщение, а растительная клетчатка создает объем в желудке, что способствует устранению чувства голода.

