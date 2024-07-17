Врач Солнцева включила вишню и киви в список продуктов, улучшающих сон

Некоторые продукты позволяют нормализовать выработку мелатонина и улучшить сон. Об этом заявила терапевт-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с «Газетой.ру».

Мелатонин — гормон, отвечающий циркадный ритм. Он способен замедлить старение, стимулировать регенерацию клеток. Однако с возрастом уровень мелатонина падает. Ухудшается состояние, становится тяжелее уснуть и избавиться от усталости. Как оказалось, поддержать уровень мелатонина можно, включив в рацион некоторые продукты.

Врач Солнцева отметила, что помогают выработке мелатонина сыры, индейка, рыба, орехи и морепродукты, а также киви и вишня. Из последних можно делать питательный сок. Он будет содержать большое количество витаминов С и Е, калий, медь и фолиевую кислоту. Однако самое главное — это содержание магния. Он также помогает улучшить качество сна.

«Регулярное употребление вишни и вишневого сока помогает увеличить продолжительность и качество сна. В составе вишни содержится растительный аналог гормона сна. Вишню и вишневый сок рекомендуют включать в рацион при нарушении циркадных ритмов организма, для облегчения проблем со сном в случае работы в ночное время и при смене часовых поясов», – заключила врач.

Однако стоит помнить об индивидуальной непереносимости и получить консультацию специалиста перед изменением рациона. Иногда проблемы со сном могут говорить о более серьезных патологиях в организме.

Ранее врач Солнцева заявила о пользе средиземноморской диеты при проблемах со сном.