Диетолог назвала признаки плохого и потенциально опасного чая

В День чая, который отмечается 15 декабря, хочется не просто выпить любимый напиток, но и сделать это с максимальной пользой. Выбор качественного чая, как объясняет врач-диетолог Елена Соломатина, начинается не с красивого названия, а с доверия к производителю. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, известный бренд — это своеобразная гарантия того, что листья собраны в экологически чистом регионе и прошли правильную обработку. Если на упаковке есть окошко, стоит заглянуть внутрь: расколотые листья или подозрительный «песок» на дне — веская причина отложить эту коробку в сторону. Особое внимание стоит уделить аромату. Качественный ферментированный черный чай обладает глубоким, узнаваемым запахом. Если же вместо него чувствуются нотки сена или прелости — чай старый или хранился неправильно. В таких условиях в нем могла завестись плесень, что делает напиток не просто невкусным, но и потенциально вредным. Что касается чая в пакетиках, то сам формат — не приговор. Добросовестный производитель может использовать и мелкий лист хорошего качества. Однако риск фальсификации здесь выше: в непрозрачный пакетик легко добавить чайную пыль или обрезки, которые сложно отличить от нормальной заварки.

Медик добавила, что даже самый лучший чай можно испортить неправильным завариванием. Главный враг полезных антиоксидантов, ради которых многие и ценят этот напиток, — это крутой кипяток. Вода должна быть горячей, но не бурлящей, доведенной до состояния «белого ключа», когда она только начинает закипать. Именно такая температура максимально раскрывает пользу чая. Добавление сахара, кстати, тоже может снизить положительный эффект антиоксидантов. Еще один нюанс касается количества заварок: зеленый чай можно и даже нужно заваривать несколько раз, причем первую порцию часто сливают. А вот черный чай повторному завариванию не подлежит — он быстро отдает все, что в нем есть.

По ее мнению, превратить ежедневную чашку чая в источник удовольствия и пользы может лишь внимательное отношение к деталям. От выбора проверенного производителя до тонкостей заваривания — каждый шаг влияет на конечный результат. В конечном счете, качественный чай — это не только напиток, но и небольшая ежедневная инвестиция в свое самочувствие, которую стоит делать осознанно.

Ранее она рассказала о пользе имбиря для зимнего здоровья.