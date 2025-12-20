Диетолог назвала самую вредную конфету из детского новогоднего подарка

Наиболее вредные конфеты из детского новогоднего подарка — леденцы, заявила в интервью «Ленте.ру» врач-диетолог Алексей Кабанов.

По его словам, эти конфеты возглавляют антирейтинг, так как они состоят практически из одного сахара. Такие конфеты не содержат полезных веществ и оказывают исключительно негативное влияние на здоровье, считает врачи.

«Есть конфеты, у которых сахар не будет стоять на первом месте. Например, мармелад, он может быть натуральным, может быть в виде конфет тоже, и он действительно может быть сделан на основе ягод и так далее — это в идеале», — сказал Кабанов.

Специалист предупредил, что избыток сахара в детском рационе может привести к серьезным проблемам. Среди них — развитие диабета и ожирения. Дети часто не могут контролировать количество съеденных сладостей, поэтому ответственность лежит на родителях.

При выборе сладостей важно внимательно изучать состав. Если сахар указан на первом месте в списке ингредиентов, продукт считается вредным.

Эксперт также отметил, что газированные напитки содержат рекордное количество сахара и должны быть строго ограничены.

Диетолог рекомендует отдавать предпочтение сладостям с натуральными заменителями сахара. Это может стать более здоровой альтернативой традиционным конфетам.

Ране эксперт по пищевой безопасности Анна Джабакова рассказала, какие продукты не стоит покупать задолго до праздничного стола.