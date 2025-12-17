Диетолог объяснила, как отказ от сливочного масла влияет на продолжительность жизни

Простой шаг в кулинарии может стать мощным вкладом в долголетие. Отказ от сливочного масла в пользу его растительных альтернатив — спредов и маргарина — способен значительно снизить риски для здоровья. Как заявила диетолог Нурия Дианова, такая замена может уменьшить общую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, а от онкологии — на целых 17%. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в основе этого лежит изменение качества жиров в нашем рационе, что особенно актуально сегодня, когда болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смертности во всем мире. Суть проблемы и ее решения раскрывается в современных научных данных. Американские исследования 2025 года, на которые ссылается эксперт, четко показали связь: ежедневное употребление сливочного масла повышает общую смертность. Причина — обилие насыщенных жиров. В то же время рапсовое и оливковое масла демонстрируют противоположный, защитный эффект. Ключевая рекомендация ученых проста: замена всего 10 граммов сливочного масла в день на растительные аналоги уже дает ощутимый положительный результат. Это работает потому, что современные технологии производства позволяют создавать спреды и маргарины с минимальным содержанием не только вредных насыщенных жиров, но и опасных трансжиров, делая их более безопасным выбором.

Медик добавила, что внедрение этого знания в жизнь влечет за собой конкретные и выполнимые изменения на кухне. Во-первых, стоит навсегда отказаться от использования сливочного масла для жарки — у рафинированных растительных масел точка дымления гораздо выше, что делает процесс безопаснее. Во-вторых, в выпечке и кондитерских изделиях традиционное масло логично заменить на современный маргарин. Наконец, самый привычный ритуал — намазывать что-то на хлеб — тоже требует пересмотра: мягкий спред станет более здоровой альтернативой утреннему бутерброду. Эти, казалось бы, мелкие замены в сумме существенно повышают долю полезных ненасыщенных жиров в питании.

По ее мнению, важен не запрет, а грамотная трансформация привычек. Нет необходимости в радикальной диете — достаточно начать с небольших, но осознанных замен. Идеальный пример, который приводит диетолог, — цельнозерновой хлеб с 10 граммами спреда, дополненный омлетом и овощами, несколько раз в неделю. Систематическое включение в рацион нерафинированных растительных масел и смещение баланса в пользу растительных жиров — это доказанный путь к тому, чтобы питание стало не просто источником энергии, а реальным инструментом для снижения рисков и продления активной жизни. Выбор в пользу современного спреда вместо масла перестает быть вопросом вкуса, превращаясь в осознанную инвестицию в здоровье.

Ранее она рекомендовала постепенный переход на растительное питание.