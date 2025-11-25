Диетолог рекомендует постепенный переход на растительное питание

Переход на растительные альтернативы мясу и молочным продуктам способен существенно снизить риски для здоровья, свидетельствуют современные исследования. Как отмечает диетолог Нурия Дианова, грамотная замена животных продуктов может предотвратить тысячи случаев преждевременной смертности от хронических заболеваний ежегодно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, французские ученые экспериментально подтвердили, что растительные аналоги снижают вероятность развития кардиометаболических нарушений и онкологических заболеваний. Однако такая диета требует внимательного отношения к нутритивному балансу - исследователи фиксируют возможный дефицит витаминов группы В и повышенное потребление натрия при использовании промышленных заменителей.

Медик добавила, что ключевым условием безопасного перехода становится предварительная диагностика здоровья и тщательный подбор продуктов. Перед изменением рациона необходимо исключить существующие дефициты питательных веществ, а при выборе растительных альтернатив обращать внимание на обогащенный витаминами состав и пониженное содержание соли.

По ее мнению, оптимальной стратегией считается постепенный переход с комбинированием животных и растительных продуктов. Смешивание традиционного фарша с растительным аналогом или использование разных видов молока в приготовлении блюд позволяет мягко адаптировать организм к новому типу питания без риска дефицита питательных веществ, сохраняя при этом пользу от сокращения потребления животных продуктов.

Ранее диетолог назвал неожиданный способ обмануть аппетит.