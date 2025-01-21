Гастроэнтеролог Разаренова пояснила важность подсчета калорий в диете

По словам врача-диетолога Александры Разареновой, работая с весом, многие начинают считать калорийность своего рациона, однако подсчет калорий полезен только на самом раннем этапе снижения веса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что у указанной методики существуют некоторые плюсы, однако лишь на самом начальном этапе, когда человек начинает вести дневник питания и знакомится с пищевой ценностью продуктов в качестве организационный и дисциплинирующий инструмент. Это позволяет понять, как у продуктов с одинаковой калорийностью существует разная пищевая ценность.

По его мнению, гораздо важнее обращать внимание на структуру рациона, режим питания, отслеживать полноценным сном и достаточной физической активностью. Однако попытки регулярно контролировать объем калорий в рационе может обернуться неврозом даже у здорового человека.

Она уточнила, что весьма сильное сокращение калорий не менее вредно, чем переедание. Оно ведет к потере мышечной массы, стрессу для организма и замедлению метаболизма.

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