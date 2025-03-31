Диетолог Панова пояснила опасность употребления протеиновых батончиков

По словам диетолога Ольги Пановой, если у человека имеется нарушение обмена веществ, избыток белка в виде протеиновых батончиков может оказать негативное влияние на функцию почек и печени. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что, в случае если нет возможности поесть, то протеиновые батончики с огромным объемом белка могут стать отличным подспорьем, они оказывают меньшее влияние на уровень сахара и отложение жира. Тем не менее многие производители добавляют большое количество сахара, сиропы, искусственные добавки и ароматизаторы.

По мнению диетолога, также не стоит думать, что протеиновые батончики должны полностью заменить обычную белковую пищу. Так, в рационе человека должны быть цельные продукты: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, поскольку в них содержится тот белок, который необходим организму человека. Для здорового человека достаточно одного-двух батончиков в день.

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