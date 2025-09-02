Диетолог Панова пояснила влияние урока физкультуры сразу после обеда

Сразу после сытного обеда заниматься физкультурой — не лучшая идея, особенно для детей. Как пояснила в интервью радио Sputnik диетолог Ольга Панова, пища находится в желудке от двух до четырех часов, и в это время организм направляет основные ресурсы на ее переваривание. Если же ребенок начинает активно двигаться, кровь перераспределяется к мышцам, что нарушает пищеварительный процесс.

По ее словам, это может привести к неприятным последствиям: по данным исследований, почти половина детей, которые занимаются спортом сразу после еды, испытывают дискомфорт в животе, головокружение или тошноту. Детский организм особенно чувствителен к таким нагрузкам, и резкая физическая активность на полный желудок часто вызывает боли и общее недомогание.

С целью избежать этих проблем диетолог рекомендует выдерживать интервал между обедом и физкультурой не менее полутора часов. Если же занятия проходят сразу после еды, важно не сидеть на месте на перемене, а медленно прогуливаться — это поможет стимулировать пищеварение. Также стоит избегать плотных приемов пищи: вместо этого лучше ограничиться легким перекусом, например, бананом, который усваивается всего за 30 минут и дает необходимую энергию без чувства тяжести.

По ее мнению, соблюдение простых правил питания и двигательной активности перед уроком физкультуры поможет ребенку избежать дискомфорта и сохранить хорошее самочувствие во время занятий.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят поставить уроки физкультуры в школах последними.