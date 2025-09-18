Диетолог Писарева назвала поддерживающие организм осенью продукты

С наступлением осени организм человека нуждается в особом подходе к питанию, чтобы гладко адаптироваться к изменчивым погодным условиям. Как поясняет диетолог Ирина Писарева, в этот период особенно важна термообработанная пища, которая помогает сохранять внутреннее тепло и энергию. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, основу осеннего рациона должны составлять согревающие блюда — овощные рагу, супы-пюре и запеченные овощи. Эти продукты не только дарят чувство комфорта, но и обеспечивают организм сложными углеводами, содержащимися в цельнозерновых кашах и хлебе. Не менее важен качественный белок из жирной морской рыбы, бобовых и птицы, который поддерживает иммунную систему. Особое внимание стоит уделить полезным жирам — орехам, семенам и нерафинированным маслам, обладающим противовоспалительными свойствами.

Эксперт добавила, что отдельную роль играют согревающие специи и напитки. Имбирный чай с лимоном, корица, куркума и кардамон не только улучшают метаболизм, но и естественным образом укрепляют защитные функции организма. В то же время эксперты советуют минимизировать холодные продукты — напитки со льдом, мороженое и сырые овощи прямо из холодильника, поскольку они создают дополнительную нагрузку на пищеварение. Следствием такого питания становится не только физический комфорт, но и укрепление иммунитета перед сезоном простуд. Ограничение простых углеводов и жирной пищи помогает избежать осенней хандры и поддерживает энергетический баланс.

По ее мнению, переход на сезонное питание позволяет организму естественным образом адаптироваться к новым условиям, сохраняя жизнеспособность и хорошее самочувствие. Главный принцип осеннего рациона — разумное сочетание питательности и легкости, которое становится лучшей инвестицией в здоровье в период межсезонья.

