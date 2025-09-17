Эксперт назвал пять продуктов, полезных для здоровья осенью

С наступлением холодов возрастает потребность в энергии и витаминах, а также в укреплении иммунитета. Об этом написал в своем телеграм-канале гастроэнтеролог Сергей Вялов.

С приходом сентября доктор Сергей Вялов советует россиянам включить в свой рацион пять полезных продуктов. Он советует обратить внимание на инжир, богатый микроэлементами, необходимыми для здоровья сердца и нервной системы, а также для нормализации пищеварения. Для укрепления сосудов и иммунной системы доктор рекомендует налегать на сливы, богатые антиоксидантами и витамином С.

Вялов также отметил полезные свойства тыквы, являющейся ценным источником бета-каротина. Груша, по мнению доктора, способствует улучшению работы кишечника, а брокколи помогает поддерживать здоровье печени и снижает риск хронических заболеваний. В общем, «сентябрьская тарелка должна быть яркой и разнообразной», как заключил Вялов.

Информация носит ознакомительный характер и не является медицинским советом.