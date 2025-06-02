Диетолог Писарева назвала причины сонливости после еды

По словам врача-диетолога Ирины Писаревой, ощущение сонливости после приема пищи появляется у многих людей, именно поэтому люди часто думают о послеобеденном сне, однако возникает такое чувство из-за углеводистой пищи. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что после приема углеводистой пищи уровень инсулина поднимается, он усиливается синтезом серотонина, то есть поднимается настроение, после этого наступает небольшое успокоение и хочется отдохнуть.

По мнению медика, после сладкого или высокоуглеводистой пищи происходит гипергликемия, уровень сахара резко падает, что является причиной появления слабости и желания поспать.

Ранее невролог Исаев заявил, что изменение режима сна может замедлить старение мозга.