Эксперт объяснил, как лечить возрастную бессонницу

Врач-невролог и психиатр Руслан Исаев в беседе с KP.RU рассказал , почему с возрастом обостряется бессонница, и как с ней бороться.

Врач рассказала об особенностях засыпания и пробуждений в «серебряном» возрасте. Как напомнил специалист, почти у каждого второго жителя старше 60-65 лет есть проблемы со сном. Чем дальше — тем больше они обостряются.

Связано это с тем, что при старении выработка «гормона сна» мелатонина замедляется, а нервная система становится менее устойчивой. В итоге засыпание может занимать 30 минут и более, против 15-ти у здорового молодого организма. Глубокий сон также становится хуже.

«Бывает, что пожилой человек рано ложится, спит днем. Ему хватает времени сна, и после раннего подъема самочувствие нормальное. Значит, все в порядке. Но если он проснулся ни свет ни заря и чувствует усталость, разбитость, сонливость, а снова заснуть не может - это уже сигналит о нарушениях», — отметил врач.

Ученые на сегодняшний день считают, что увеличив продолжительность глубокого сна можно будет приостановить деградацию головного мозга и его омолаживать. Проблему со сном могут помочь решить в больнице: для этого есть когнитивно-поведенческая терапия, сомнологи и разные практики. Главное не лениться соблюдать гигиену сна и четко следовать рекомендациям.

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