Диетолог Пишиоларо определила единственный путь к стройности

Диетолог Фернанда Пишиоларо развеяла одно из самых устойчивых заблуждений о похудении: идею, что для снижения веса достаточно просто меньше есть и больше двигаться. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, за регулированием веса стоят миллионы биологических механизмов: гормоны, пептиды, сигналы голода и сытости, которые оказывают влияние на то, как организм реагирует на ограничение пищи. Когда человек резко сокращает рацион, мозг воспринимает это как сигнал тревоги и включает режим накопления, замедляя обмен веществ и повышая стремление сохранить энергию. Это приводит к тому. Что диеты, основанные на ограничении употребления калорий, не приносят ощутимого результата.

Эксперт добавила, что в случае снижения веса главным являются не экстремальные меры, а устойчивость. Питание и физическая активность должны быть не временными усилиями, а частью образа жизни. Это касается последовательности и структуры. К тому же каждый организм уникален: то, что помогает одному человеку сбросить вес, может совершенно не подойти другому.

По ее мнению, таким образом, путь к здоровью и желанному весу лежит через индивидуальный, сбалансированный подход, который учитывает как физиологию, так и образ жизни человека.

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