Диетолог Поляков предупредил, к какой опасности ведут ночные перекусы

Для поддержания здорового образа жизни, помимо прочего, необходимо ужинать не позднее чем за три часа до сна, рассказал в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Те, кто потребляют пищу среди ночи, не совсем понимают, чем это может в конечном итоге обернуться для организма. Во-первых, напомнил собеседник журналистов, в ночные часы пищеварительная система человека функционирует в разы хуже, чем днем.

«То есть какая-то жирная, сладкая, острая пища, которую обычно люди предпочитают в эти часы, нормально не переваривается. С одной стороны это дает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а с другой — может привести к нарушению микрофлоры в кишечнике, к перегрузке поджелудочной железы и спровоцировать развитие панкреатита», — объяснил Поляков.

Диетолог отметил, потребление ночью высокоуглеводной пищи (например, сладкого) способствует выработке излишнего количества адреналина. А это уже, в свою очередь, грозит состоянием излишней возбужденности, что может провоцировать ночные пробуждения. Мало того, после этого очень сложно сомкнуть глаз.

«Планируя последний в сутках прием пищи, делать акцент нужно на животном белке — мясе, рыбе, птице, морепродуктах, а также на некрахмалистых овощах — помидорах, огурцах», — посоветовал Поляков.

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