Диетолог предупредил о рисках для иммунитета при отказе от молока

Полный отказ от молочных продуктов может привести к дефициту необходимых аминокислот в организме, рассказал ТАСС специалист-диетолог Минздрава России, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Тутельян.

По его словам, этот дефицит способен вызвать проблемы с синтезом белка, который является одним из ключевых процессов в организме. Кроме того, исключение молочных продуктов из рациона может негативно сказаться на состоянии иммунной системы и ослабить ее.

«Но если он компенсируется рыбой и мясом, то мы не заметим отсутствие молочных продуктов», — отметил Тутельян.

Специалист подчеркнул, что основа здоровья — это разнообразное и полноценное питание, обеспечивающее организм всем спектром питательных веществ.

Диетолог также напомнил о преимуществах молочных продуктов. Они содержат белки и жиры, которые отличаются высокой биологической ценностью и легко усваиваются организмом человека, являясь важным компонентом сбалансированного питания.

