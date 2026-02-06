«Это все блеф»: сколько на самом деле в России тех, кто не ест ни молока, ни яиц

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян привел официальные данные, согласно которым последователей строгой веганской диеты в стране насчитывается менее одного процента от всего населения. Об этом сообщает ТАСС .

Он четко разделил понятия веганства и менее строгого вегетарианства, подчеркнув разницу в потенциальных рисках для здоровья. Тутельян отметил, что люди, придерживающиеся лакто- или оволактовегетарианства и потребляющие молочные продукты или яйца, получают необходимые источники полноценного белка. Такой рацион, по мнению эксперта, не ведет к угнетению иммунной функции организма, поскольку обеспечивает ее базовыми строительными компонентами.

Озвученная статистика указывает на то, что радикальный отказ от всей пищи животного происхождения так и остался в России маргинальным явлением, не перешедшим в массовую практику. Комментарий главного внештатного специалиста-диетолага Минздрава фактически подводит черту под дискуссиями о масштабах этого движения, предоставляя официальную оценку.

