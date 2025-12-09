Эксперт пояснил, почему выгодная икра к Новому году может оказаться фальсификатом

С приближением праздничного стола вопрос о покупке красной икры становится для многих острым и даже рисковым. В этом сезоне деликатес заметно прибавил в цене, достигнув планки в 10 тыс. рублей за килограмм, что сделало особенно заманчивыми предложения с большими скидками. Однако именно здесь покупателя подстерегает главная опасность. По словам эксперта Александра Афиногенова, подвох кроется в самой природе продукта. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что резкий рост цен создает идеальную почву для фальсификата — участились случаи, когда под видом икры продают суррогат из желатина или икряной слизи. Специалисты единодушны: безопасную покупку можно совершить только в проверенных точках. Речь идет о стационарных сетевых магазинах, специализированных рыбных лавках или крупных гипермаркетах, где работают службы контроля качества, и вся продукция имеет необходимые сертификаты. Стихийные рынки, временные палатки и заманчивые онлайн-объявления «с рук» — это зона высокого риска, где под известной этикеткой может скрываться что угодно.

По мнению эксперта, последствия необдуманной экономии могут быть самыми неприятными — от испорченного праздничного настроения до серьезных проблем со здоровьем. Недобросовестные продавцы активно пользуются ажиотажем, предлагая «выгодные» партии сомнительного происхождения. Эксперты предупреждают, что в этом году волна подделок может только нарастать, соблазняя доверчивых покупателей якобы большой скидкой.

Он резюмировал, что главный итог для тех, кто хочет порадовать себя и близких качественным продуктом, звучит как правило трех «нет»: нет спешке, нет покупкам в непроверенных местах, нет погоне за нереально низкой ценой. Надежнее взять одну банку в известном магазине, чем несколько — у «знакомого поставщика» с машины. В итоге настоящая, безопасная икра сегодня — это не столько вопрос удачи, сколько осознанный выбор в пользу проверенных каналов, даже если это значит немного переплатить за спокойствие и вкус праздника.

Ранее вице-премьер Патрушев гарантировал изобилие красной икры к новогоднему столу.