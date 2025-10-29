Диетолог предупредила об опасностях, скрывающихся в зефире

Популярность полезных десертов обернулась для некоторых россиян неожиданными проблемами со здоровьем. После употребления зефира без сахара определенного бренда потребители столкнулись с симптомами пищевого отравления — болями в животе, диареей и вздутием. Хотя первоначально вину возложили на подсластитель мальтит, способный вызывать такие реакции при избыточном употреблении, эксперты указывают на более широкий спектр рисков. Как пояснила диетолог Ирина Писарева, даже классический зефир без сахарозаменителей может представлять опасность при нарушении технологии производства или правил хранения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, нарушение санитарных норм на любом этапе — от приготовления до транспортировки — создает благоприятную среду для развития патогенных микроорганизмов, грибков или опасных токсинов. Особую угрозу представляет возможное заражение сальмонеллезом через яичный белок, традиционно используемый в рецептуре.

Диетолог добавила, что дополнительным фактором риска становятся некачественные или чрезмерные пищевые добавки. Превышение допустимых норм консервантов, таких как сорбиновая кислота, или применение непроверенных красителей может спровоцировать не только расстройство пищеварения, но и серьезные аллергические реакции вплоть до отека Квинке. Именно поэтому специалист рекомендует с особой осторожностью предлагать зефир детям и аллергикам.

Она резюмировала, что безопасность кондитерского изделия зависит от комплекса факторов — от исходного состава до соблюдения условий хранения. Рекомендуется потребителям внимательно изучать маркировку, проверять целостность упаковки и при первой возможности оценивать внутреннюю структуру продукта, разламывая его перед употреблением. Эти простые меры предосторожности помогут избежать неприятных последствий и насладиться десертом без вреда для здоровья.

