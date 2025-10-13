Диетолог раскрыла опасность конфет с высоким содержанием сорбитола

На маркетплейсах набирает популярность опасная тенденция: российские школьники активно покупают импортные конфеты с высоким содержанием сорбитола. Этот натуральный подсластитель, известный как пищевая добавка Е420, даже в небольших дозах способен вызывать серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, включая диарею и вздутие живота. Как пояснила врач-диетолог Маргарита Арзуманян, сорбитол широко применяется в производстве диетических продуктов, витаминных комплексов и жевательных резинок, но его употребление требует строгого контроля. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, особенность вещества заключается в дозозависимом эффекте — чем больше конфет съедает ребенок, тем выше вероятность негативных последствий. При этом отследить общее потребление сорбитола практически невозможно, поскольку он содержится не только в сладостях, но и в колбасных изделиях, консервах и даже некоторых лекарствах.

Медик подчеркнула, что регулярное употребление таких конфет может привести к развитию синдрома раздраженного кишечника, сопровождающегося метеоризмом, диареей и нарушениями мочеиспускания. Хотя сорбитол считается относительно безопасной добавкой, его бесконтрольное потребление представляет серьезную угрозу для детского здоровья.

Эксперт настоятельно рекомендует родителям внимательно изучать состав покупаемых сладостей и ограничивать потребление продуктов с сорбитолом. Осознанный подход к выбору конфет и жвачек поможет предотвратить развитие хронических проблем с пищеварением у детей и избежать острых реакций организма на избыток подсластителя.

Ранее сообщалось, какой скрытый вред таят в себе курага и сушеные абрикосы.