Диетолог раскрыла, почему человек набирает вес и как быстро его сбросить

Новогодние каникулы с их обильными застольями часто оставляют нам не только приятные воспоминания, но и пару лишних килограммов на весах. Однако, как объясняет врач-диетолог Маргарита Королева, эта прибавка — не приговор и не прочный жир. В основном это вода, которую организм удерживает из-за избытка соли из соусов, салатов и снеков. По законам физиологии, набрать можно не более 150 граммов жира в день, так что реальная жировая ткань, накопленная за праздники, редко превышает полтора килограмма — и она еще не успела «утрамбоваться». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, из этого следует простая и обнадеживающая стратегия. Чтобы быстро прийти в форму, нужно помочь организму избавиться от лишней жидкости и временных жировых запасов. Ключевое правило — резко сократить потребление соли и сахара, которые и провоцируют задержку воды. Параллельно важно увеличить физическую активность: прогулки, лыжи, вечерние тренировки. Метаболизм после калорийного периода работает быстрее, и тело само готово сжигать накопленное. Дополнительным помощником станет обильное питье — чистая вода или имбирный чай с лимоном помогут вывести токсины и ускорят процесс.

Медик добавила, что, если добавить к этому пару грамотных разгрузочных дней, результат не заставит себя ждать. Королева предлагает, например, грейпфрутовый день: шесть фруктов в течение суток и не менее двух с половиной литров жидкости. Растительная клетчатка даст чувство сытости, а природные компоненты активизируют детоксикацию. Такая разгрузка не голодна и эффективна — на весах уже на следующее утро можно увидеть положительную динамику.

По ее мнению, новогодние килограммы — это скорее временный сбой, а не долгосрочная проблема. Их можно скорректировать за несколько дней, сочетая разумные ограничения в питании, активность и достаточное питье. Главное — не впадать в панику и не садиться на жесткие диеты, а дать телу возможность мягко и естественно вернуться к привычному ритму.

