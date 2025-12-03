Диетолог рассказала, как безопасно подкорректировать фигуру к Новому году

С приближением новогодних праздников многие задумываются о быстрой коррекции фигуры, но диетолог Анна Белоусова предостерегает от нереалистичных ожиданий. По ее словам, похудеть на значительное количество килограммов за месяц без вреда для здоровья невозможно, однако привести себя в более подтянутую форму — вполне реальная задача, если подойти к ней грамотно. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, главное — начать с контроля над солью. Не требуется полного отказа, но стоит максимально сократить досаливание готовых блюд, используя вместо этого лимонный сок, пряные травы или острые специи. Цель — уложиться в пять граммов соли в сутки. Это поможет вывести из тканей лишнюю жидкость, создав противоотечный эффект и уменьшив объемы, что сразу отразится на весах. Второй важный шаг — переход на дробное пятиразовое питание с двумя легкими перекусами (фрукт и кисломолочный продукт) и уменьшением порций до размера, который помещается в сложенные ладошки. Такой режим позволяет не испытывать голода, но мягко снижает общую калорийность.

Диетолог добавила, что тем не менее последствия необдуманных действий могут быть серьезными. Врач категорически не рекомендует садиться на экстремальные низкокалорийные диеты или резко менять тип питания, например, переходить на кето-рацион, если он вам не подходит. Подобные эксперименты способны нарушить обмен веществ, а затем, когда наступят новогодние застолья, это выльется в серьезные проблемы со здоровьем уже к середине января.

По ее мнению, вместо погони за рекордными цифрами на весах стоит сосредоточиться на осознанных и безопасных изменениях. Умеренное сокращение соли, дробное питание и разумное уменьшение порций — это те инструменты, которые за месяц помогут чувствовать себя легче и увереннее, не подрывая здоровье перед долгими праздниками. Главное — ставить реалистичные цели и избегать радикальных мер, последствия которых могут оказаться куда неприятнее, чем пара лишних килограммов.

