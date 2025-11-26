Врач предупредила об опасности ежедневного употребления фастфуда

Трагический случай с фитнес-блогером из Оренбурга Дмитрием Нуянзиным, скончавшимся после марафона по набору массы с ежедневным употреблением фастфуда, вскрыл серьезные риски такого питания. Мужчина планировал продемонстрировать подписчикам программу быстрого похудения после эксперимента, однако остановка сердца во сне прервала его планы. Раскрывая медицинские аспекты проблемы, врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что систематическое употребление фастфуда создает комплексную нагрузку на организм. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, высокая калорийность такой пищи приводит к ожирению, а отсутствие достаточного количества клетчатки нарушает работу желудочно-кишечного тракта и печени, одновременно повышая уровень вредного холестерина, что разрушительно действует на сердечно-сосудистую систему.

Медик добавила, что особую опасность представляет технология приготовления — многократное использование масла для жарки значительно повышает канцерогенность продуктов, создавая прямую угрозу развития онкологических заболеваний. Как подчеркивает специалист, даже активные занятия спортом не могут полностью нейтрализовать разрушительное воздействие регулярного потребления такой пищи.

По ее мнению, постоянное увлечение фастфудом неизбежно ведет к серьезным проблемам со здоровьем. Единственным способом предотвратить негативные последствия является своевременный отказ от вредной пищевой привычки и переход на сбалансированный рацион питания, что может помочь восстановить подорванное здоровье.

