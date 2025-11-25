Диетолог рассказала, как отличить поддельную черную икру

Российский рынок столкнулся с масштабными поставками контрафактной черной икры из Китая, стоимость которой в 50 раз ниже натурального продукта. Псевдоделикатес завозят сотнями килограммов, реализуя через розничные сети и интернет-площадки по демпинговым ценам. Диетолог Елена Соломатина назвала комплекс признаков, который помогает отличить подделку. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, настоящая осетровая икра никогда не бывает угольно-черной — ее цвет варьируется от сероватого до желтоватого оттенков, а икринки сохраняют естественную неправильную форму. Важным индикатором служит прозрачность упаковки: стеклянные банки позволяют оценить минимальное количество жидкости и отсутствие слипшихся комков.

Диетолог добавила, что после вскрытия тары качество продукта выдает характерный аромат с орехово-сливочными нотами без резкого рыбного запаха. Надежным тестом становится проверка горячей водой — натуральные икринки при контакте с кипятком вызывают помутнение воды из-за свертывания белка, тогда как искусственные аналоги не дают такой реакции.

По ее мнению, наиболее опасными считаются подделки на основе желатина и водорослей, полностью лишенные питательной ценности. Даже имитация из икры щуки или трески, хотя и сохраняет некоторую пользу, остается потребительским обманом. Ситуация требует от покупателей повышенной бдительности и ориентации на официальные каналы продаж, где качество продукции соответствует строгим стандартам.

Ранее сообщалось, что мошенники развели жителя Подмосковья на ₽20 тыс. продажей рыбы в чате.