Черный список деликатесов: как 20 тыс. рублей превратились в «рыбу-призрак» под Новый год

В преддверии новогодних праздников житель деревни Голубое под Солнечногорском решил с умом подойти к закупкам деликатесов и закупиться заранее. Однако это желание сэкономить привело его в лапы мошенников, пишет REGIONS .

Стремясь избежать ажиотажа в магазинах и соблазнившись привлекательной ценой, он нашел в Telegram-канале выгодное предложение о продаже красной рыбы и икры. Мужчина перевел продавцам почти 20 000 рублей, ожидая щедрый праздничный стол. Однако его заказ бесследно растворился в цифровом пространстве вместе с деньгами — продавцы оказались мошенниками.

Эта история — не единичный случай. В период предпраздничного спроса на дорогие продукты киберпреступники активизируются, используя суету и желание покупателей сэкономить. Их схема проста: они создают в мессенджерах и соцсетях привлекательные витрины с фото аппетитных деликатесов по заведомо низким ценам, предлагают удобную доставку и после получения предоплаты бесследно исчезают.

Александр Виноградов, руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор», предупреждает: покупка у неизвестных лиц в интернете — это всегда лотерея с высокими рисками.

«Покупка у неизвестных лиц через интернет всегда рискованна: можно остаться без товара или получить некачественную продукцию — например, вместо икры получить имитацию или перемороженную рыбу. Лучше выбрать официальный магазин и заплатить установленную цену, чем рисковать своими деньгами и праздничным настроением», — сказал Виноградов.

Единственным способом борьбы с такими мошенниками является обращение в полицию. Для этого необходимо предоставить следователям максимальное количество доказательств: скриншоты всей переписки, реквизиты кошелька или карты, на которую были переведены деньги, а также ссылку на ресурс, где было размещено объявление. Это повышает шансы правоохранителей найти и привлечь злоумышленников к ответственности.

Главный вывод для потребителей в преддверии праздников — сохранять бдительность. Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать скоропортящиеся и дорогостоящие деликатесы только у проверенных поставщиков, которых советуют знакомые, или в официальных торговых точках.

