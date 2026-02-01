Диетолог рассказала, как замена вредной еды на полезную помогает улучшить здоровье

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева сообщила « Известиям », что исключение вредной пищи из рациона может привести к заметному снижению веса и улучшению самочувствия уже через месяц. При этом она подчеркнула, что резких изменений ожидать не стоит — устойчивые пищевые привычки формируются постепенно и положительно влияют на здоровье в долгосрочной перспективе.

Лебедева рекомендует заменять жареную картошку на запеченную с паприкой и чесноком, куриные крылья или филе — готовить без кляра в духовке, а домашние бургеры — на цельнозерновых булочках с запеченной котлетой и овощами.

Для замены сладостей диетолог советует использовать сушеный инжир, курагу или финики, которые дают чувство насыщения и не вызывают резких скачков глюкозы. Кроме того, цикорий и некоторые обжаренные злаковые напитки могут служить альтернативой кофе по вкусу и аромату.

