Диетолог рассказала, какие продукты лучше избегать по утрам

Правильное питание начинается с завтрака, но не каждое блюдо одинаково полезно. Стремление вкусно позавтракать может обернуться набором избыточного веса, нарушениями работы ЖКТ и другими последствиями. Эксперт Dr. Bakers, старший инженер по развитию продукта бренда ингредиентов Евгения Фисунова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты полезно есть по утрам, а какие не стоит.

По ее словам, не стоит использовать продукты с большим содержанием добавленного сахара: каши быстрого приготовления, мюсли, сладкие йогурты. Вместо них лучше купить более полезные аналоги, например, хлопья долгой варки или натуральный йогурт без добавок.

«Если не можете без сладкого утром, выбирайте более полезные сладости: мед, варенье без сахара, сухофрукты. Избегайте также готовой выпечки из супермаркетов. Лучше приготовить торт, пирог или кекс самостоятельно — так вы будете уверены в составе продукта. Старайтесь отказаться от кислых соков и фруктов на завтрак, например, апельсинов и грейпфрутов — на голодный желудок они провоцируют изжогу», — пояснила Фисунова.

Ранее эксперт поделилась пятью завтраками, которые можно приготовить за 10 минут.