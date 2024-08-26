Эксперт раскрыла пять завтраков, которые готовятся за 10 минут

Утром работающим людям часто не хватает времени на завтрак, поэтому многие из них перекусывают бутербродом или выпивают чашку кофе вместо полноценного приема пищи, что вредит здоровью человека. Эксперт Dr. Bakers, старший инженер по развитию продукта бренда ингредиентов для выпечки Евгения Фисунова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие пять завтраков можно приготовить за 10 минут.

По мнению эксперта, идеальный завтрак — это блюдо с большим содержанием белка. Готовить мясо и рыбу с утра необязательно, ведь можно взбить легкий омлет из двух яиц и 30 миллилитров молока. Можно добавить в блюдо сыр, шпинат, томаты, грибы или даже кокосовую стружку ― получится интересно и необычно, подчеркнула Фисунова.

«В качестве утреннего источника белка идеально подойдет и творог с пятью или девятью процентами жирности. Сделайте из него легкую творожную запеканку или сырники. Для экономии времени попробуйте готовую смесь для сырников — обычно в ней уже собраны все ингредиенты в нужной пропорции, в составе есть рисовая мука и ваниль. Вам останется только добавить творог, яйцо и сахар, и блюдо получится простым и вкусным», ― рассказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Быстрый и сытный завтрак — это, конечно, и овсяная каша, продолжила эксперт. Сварить ее можно на воде, сливках или молоке, добавить какао, кокосовую стружку, орехи, ягоды или мед. Чтобы каша быстрее сварилась, выбирать стоит более мелкие хлопья.

«Если вы любите освежающие и легкие завтраки, приготовьте фруктово-ягодный боул. Для этого измельчите в блендере фрукты и ягоды, например, клубнику и банан. Затем добавьте 30г арахисовой пасты, столовую ложку овсяных хлопьев и немного ванильного сахара», ― посоветовала Фисунова.

С помощью этих простых рецептов у вас получатся полезные и вкусные блюда, заключила она.

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