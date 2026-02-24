Диетолог рассказала о пользе поста для здоровья и кому нельзя поститься строго

Великий пост стартовал 23 февраля, аккурат в День защитника Отечества, и продлится до 11 апреля. Сорок восемь дней ограничений, когда из рациона исчезает всё животное — мясо, молоко, яйца, — и остается только растительная пища: овощи, фрукты, орехи да хлеб. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова объясняет: временное переключение на растительный рацион способно серьезно поправить физическое состояние. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, снижается уровень «плохого» холестерина, уходят риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахар приходит в норму, кишечник работает как часы, да и вес потихоньку тает.

Но тут же эксперт осаживает восторженных новичков: пост — это не диета для всех подряд. Радикальный формат с сухоядением, когда едят только сырую пищу, подходит далеко не каждому. Людям старше 60 лет, беременным, кормящим и всем, у кого есть хронические болячки, особенно язвенникам, такие подвиги противопоказаны. Даже синдром раздраженного кишечника, о котором многие и не подозревают, может взбунтоваться от резкого нашествия сырых овощей. К тому же, большинство не умеет балансировать рацион, и, промучившись пару дней, срываются на постные, но безумно вредные печеньки и булки, которые только портят всё дело.

Выход, по мнению Диановой, прост и мудр: поститься мягко. Убрать мясо и молоко, но не истязать себя сухоядением. А если уж хочется строгости, то только под присмотром врача и при стабильном здоровье. И тогда, обещает диетолог, произойдет настоящее биохимическое чудо: липидный профиль крови улучшится без всяких таблеток, печень скажет спасибо, а чувствительность к инсулину возрастет. Таким образом, пост остается временем духовного делания, а не похудения. Но, оказывается, забота о душе чудесным образом совпадает с заботой о теле. Ограничь животное — и организм откликнется благодарностью. Главное — без фанатизма и с умом.

Ранее диетолог Редина раскрыла пять рецептов для сохранения энергии в Великий пост.