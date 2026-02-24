Великий пост без скучной еды: диетолог раскрыла пять рецептов для сохранения энергии
Диетолог Редина назвала нескучные рецепты на Великий пост для сохранения энергии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Период ограничений в еде требует особого внимания к балансу нутриентов. Чтобы избежать упадка сил и восполнить дефицит витаминов, важно выбирать продукты с высоким содержанием растительного белка и клетчатки. Диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS выразила уверенность, что даже без продуктов животного происхождения рацион может оставаться аппетитным и питательным. Ключ к успеху — в использовании сезонных овощей, круп и растительных жиров. Ниже представлены проверенные рецепты, которые помогут поддержать организм в тонусе.
1. Золотистые оладьи из тыквы
Тыква — настоящий суперфуд, богатый бета-каротином и витаминами группы A, E и C. Пищевые волокна в ее составе нормализуют работу кишечника и улучшают микрофлору, напомнила эксперт.
Что понадобится:
- Свежая тыква — 200 г;
- Цельнозерновая пшеничная мука — 2 стакана;
- Минеральная газированная вода — 150 мл;
- Сахар — 2 ч. л., соль по вкусу;
- Корица — 0,5 ч. л.;
- Масло для жарки.
Как готовить: Натертую тыкву залить горячей водой, посолить и варить 10 минут. После остывания массу протереть через сито и смешать с остальными ингредиентами до состояния густой сметаны. Обжаривать на разогретой сковороде до румяной корочки.
2. Сытная гречка с шампиньонами
Классическое сочетание, которое служит мощным источником растительного белка и витаминов группы B, необходимых для стабильной работы нервной системы.
Что понадобится:
- Гречневая крупа — 1 стакан;
- Свежие шампиньоны — 300 г;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Растительное масло — 2 ст. л.;
- Соль и перец.
Как готовить: Отварить гречку до рассыпчатого состояния. Отдельно обжарить измельченные грибы с луком до золотистого цвета. Соединить кашу с грибной заправкой и добавить специи.
3. Овощное рагу с красной фасолью
Благодаря фасоли блюдо отлично утоляет голод, обеспечивая организм сложными углеводами и клетчаткой на несколько часов вперед.
Что понадобится:
- Картофель (3 шт.), морковь (1 шт.), кабачок (1 шт.), томаты (2 шт.);
- Красная фасоль (консервированная) — 1 банка;
- Чеснок — 2 зубчика, зелень петрушки;
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Как готовить: Овощи нарезать и обжарить по отдельности до полуготовности, затем соединить в кастрюле. Добавить фасоль и немного воды, тушить под крышкой 15 минут. В финале добавить рубленый чеснок и зелень.
4. Салат «Энергия» с киноа и авокадо
Это блюдо — лидер по содержанию полезных жирных кислот омега-3 и легкоусвояемых белков. Идеальный вариант для легкого, но питательного ужина.
Что понадобится:
- Киноа — 1 стакан;
- Болгарский перец (1 шт.), огурец (1 шт.), авокадо (1 шт.);
- Лимонный сок — 1 ст. л.;
- Кунжут — 1 ст. л.;
- Растительное масло — 1 ст. л., морская соль.
Как готовить: Киноа отварить и остудить. Овощи нарезать кубиками, авокадо — ломтиками. Смешать все компоненты, заправить лимонным соком с маслом и посыпать семенами кунжута.
5. Баклажаны, запеченные в томатном соусе
Запекание позволяет овощам сохранить богатый витаминный состав. Блюдо получается сочным за счет пряного соуса и может подаваться как самостоятельно, так и с гарниром.
Что понадобится:
- Баклажаны — 2 шт.;
- Крупные помидоры — 2 шт.;
- Лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика;
- Базилик, паприка, тимьян — по 1 ч. л.;
- Растительное масло — 3 ст. л.
Как готовить: Баклажаны нарезать кружками и запекать при 180 градусах 15 минут. Для соуса пассеровать лук и чеснок, добавить измельченные томаты и пряности. Залить баклажаны полученной смесью и отправить в духовку еще на 10 минут.
Ранее сообщалось, что иерей Борозенец раскрыл все правила и запреты Великого поста 2026 года.