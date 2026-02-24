Великий пост без скучной еды: диетолог раскрыла пять рецептов для сохранения энергии

Период ограничений в еде требует особого внимания к балансу нутриентов. Чтобы избежать упадка сил и восполнить дефицит витаминов, важно выбирать продукты с высоким содержанием растительного белка и клетчатки. Диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS выразила уверенность, что даже без продуктов животного происхождения рацион может оставаться аппетитным и питательным. Ключ к успеху — в использовании сезонных овощей, круп и растительных жиров. Ниже представлены проверенные рецепты, которые помогут поддержать организм в тонусе.

1. Золотистые оладьи из тыквы

Тыква — настоящий суперфуд, богатый бета-каротином и витаминами группы A, E и C. Пищевые волокна в ее составе нормализуют работу кишечника и улучшают микрофлору, напомнила эксперт.

Что понадобится:

Свежая тыква — 200 г;

Цельнозерновая пшеничная мука — 2 стакана;

Минеральная газированная вода — 150 мл;

Сахар — 2 ч. л., соль по вкусу;

Корица — 0,5 ч. л.;

Масло для жарки.

Как готовить: Натертую тыкву залить горячей водой, посолить и варить 10 минут. После остывания массу протереть через сито и смешать с остальными ингредиентами до состояния густой сметаны. Обжаривать на разогретой сковороде до румяной корочки.

2. Сытная гречка с шампиньонами

Классическое сочетание, которое служит мощным источником растительного белка и витаминов группы B, необходимых для стабильной работы нервной системы.

Что понадобится:

Гречневая крупа — 1 стакан;

Свежие шампиньоны — 300 г;

Репчатый лук — 1 шт.;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Соль и перец.

Как готовить: Отварить гречку до рассыпчатого состояния. Отдельно обжарить измельченные грибы с луком до золотистого цвета. Соединить кашу с грибной заправкой и добавить специи.

3. Овощное рагу с красной фасолью

Благодаря фасоли блюдо отлично утоляет голод, обеспечивая организм сложными углеводами и клетчаткой на несколько часов вперед.

Что понадобится:

Картофель (3 шт.), морковь (1 шт.), кабачок (1 шт.), томаты (2 шт.);

Красная фасоль (консервированная) — 1 банка;

Чеснок — 2 зубчика, зелень петрушки;

Оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить: Овощи нарезать и обжарить по отдельности до полуготовности, затем соединить в кастрюле. Добавить фасоль и немного воды, тушить под крышкой 15 минут. В финале добавить рубленый чеснок и зелень.

4. Салат «Энергия» с киноа и авокадо

Это блюдо — лидер по содержанию полезных жирных кислот омега-3 и легкоусвояемых белков. Идеальный вариант для легкого, но питательного ужина.

Что понадобится:

Киноа — 1 стакан;

Болгарский перец (1 шт.), огурец (1 шт.), авокадо (1 шт.);

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Кунжут — 1 ст. л.;

Растительное масло — 1 ст. л., морская соль.

Как готовить: Киноа отварить и остудить. Овощи нарезать кубиками, авокадо — ломтиками. Смешать все компоненты, заправить лимонным соком с маслом и посыпать семенами кунжута.

5. Баклажаны, запеченные в томатном соусе

Запекание позволяет овощам сохранить богатый витаминный состав. Блюдо получается сочным за счет пряного соуса и может подаваться как самостоятельно, так и с гарниром.

Что понадобится:

Баклажаны — 2 шт.;

Крупные помидоры — 2 шт.;

Лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика;

Базилик, паприка, тимьян — по 1 ч. л.;

Растительное масло — 3 ст. л.

Как готовить: Баклажаны нарезать кружками и запекать при 180 градусах 15 минут. Для соуса пассеровать лук и чеснок, добавить измельченные томаты и пряности. Залить баклажаны полученной смесью и отправить в духовку еще на 10 минут.

