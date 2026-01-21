Диетолог рассказала о пользе сала: содержит селен и витамин D

Сало, незаслуженно вытесненное из рациона адептов «здорового» питания, может вернуть себе статус полезного продукта. Как рассказала « Вечерней Москве » врач-диетолог Елена Соломатина, это не просто источник жира, а кладезь важнейших микроэлементов.

По ее словам, оно содержит селен, мощный антиоксидант для сердца и щитовидной железы, и витамин D, дефицит которого испытывает большинство россиян из-за недостатка солнца. Кроме того, в нем есть арахидоновая кислота, снижающая вредные воспаления в сосудах. Однако пользу приносит только умеренное употребление. Диетолог предупреждает: безопасная норма — не более 30 граммов в день. Превышение чревато перегрузкой организма жирами, а людям с обострениями желудочно-кишечных заболеваний, избыточным весом и повышенным холестерином от сала лучше отказаться совсем.

Чтобы получить максимальную пользу, медик советует есть сало с цельнозерновым хлебом и некрахмалистыми овощами, например, с салатом или огурцом. Такой бутерброд — гораздо более полезный перекус, чем вариант с колбасой, и помогает дольше сохранять сытость и энергию, особенно зимой. При выборе продукта стоит обратить внимание на цвет: качественное сало должно быть белым, а желтоватый оттенок говорит о наличии канцерогенов.

По ее мнению, сало может быть ценным элементом рациона, но при условии разумного подхода. Его можно использовать даже для жарки как альтернативу растительному маслу. Главное — умеренность и правильное сочетание с другими продуктами.

