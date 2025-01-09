Диетолог Рау рассказала, как новогодние салаты с майонезом обостряют хронические заболевания

Разнообразные салаты с майонезом, горячие мясные блюда, бутерброды и сладости в сочетании с спиртными напитками на праздничном столе могут спровоцировать обострение хронических заболеваний после новогодних праздников, сообщила в беседе с РИА Новости специалист по питанию, эндокринолог и преподаватель диетологии в Московском институте психоанализа, врач Майра Рау.

Эксперт обратила внимание на то, что в традиционном новогоднем меню часто присутствуют калорийные салаты с майонезом, бутерброды, фрукты, десерты, а также мясные и сырные нарезки. По словам Рау, употребление такого разнообразия блюд может привести к проблемам со здоровьем.

«И это только закуски. Гвоздем праздника выступает горячее блюдо — утка, гусь или мясное блюдо. Добавьте к этому еще алкоголь и становится понятно, почему после новогодних праздников многие люди не только набирают вес, но и сталкиваются с обострением хронических заболеваний», — посетовала врач.

Рау подчеркнула, что в течение дня перед праздничным застольем не следует пренебрегать обычными приемами пищи. Голод, накопившийся за день, может привести к перееданию. Также важно пить воду, соки и чай, чтобы поддерживать водный баланс. Это поможет избежать отеков по всему телу после празднования Нового года.

«Поужинайте в привычное для вас время, а на бой курантов оставьте легкие закуски», — дала совет эксперт.

Ранее сообщалось, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что не прочь отведать новогодний салат оливье трехдневной давности.