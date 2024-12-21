Захарова призналась журналистам, что обожает есть новогодний оливье трехдневной давности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала журналистам, что на Новый год придерживается традиционных и милых каждому соотечественнику блюд на праздничном столе. Комментарий дипломата по данной тематике приводит РИА Новости.

Захарова поделилась, что намерена встретить Новый год и провести праздничные торжества с семьей и своими друзьями в Москве и Подмосковье. А в канун праздника будет готовить вместе со всеми традиционный салат оливье.

«Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьей. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней", - сказала она.

В продолжение темы праздничных блюд дипломат поделилась мнением, она считает, что оливье вкуснее не сразу после готовки и не в ночь на 1 января. А уже утром следующего дня, а лучше и вовсе — 2 января.

Ранее аналитики подсчитали, что приготовление оливье из расчета на семью из четырех человек обойдется россиянам в более чем 900 рублей.