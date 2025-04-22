Диетолог Разаренова пояснила пути лечения детей с ожирением в России

Ставшие востребованными у подростков благодаря видеороликам в соцсетях препараты для похудения невероятно опасны, поскольку подавляют аппетит, поражают органы и вызывают аритмию. Врач-диетолог Александра Разаренова пояснила, как в нашей стране лечат ожирение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, ожирение является серьезным заболеванием. Этот диагноз устанавливает исключительно специалист, после чего ведется работа по клиническим рекомендациям, куда входит медикаментозная терапия или в таблетированной, или в инъекционной форме, однако прежде всего требуется модернизация образа жизни.

Медик добавила, что ключевой проблемой людей, которые страдают лишним весом или ожирением в том, что они настолько заняты и перегружены решением своих различных социальных вопросов, что у них физически нет времени заниматься трудным процессом, который направлен на снижение веса, в связи с чем не стоит винить, желающих похудеть, быстрым путем.

Ранее эндокринолог Калиничев связал популярность оземпика с грамотным маркетингом.