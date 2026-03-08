Диетолог развеяла миф о пользе популярных продуктов

Некоторые продукты, которые принято считать полезными для здоровья, на самом деле могут содержать большое количество сахара и не приносить ожидаемой пользы. Об этом в интервью изданию Infobae рассказала диетолог Фариха Джей.

Специалист обратила внимание, что среди таких продуктов — батончики мюсли, готовые заправки для салатов, ароматизированные йогурты, консервированные фрукты, промышленно произведенные смузи и сухофрукты. По ее словам, в них часто содержится значительное количество добавленного сахара.

Эксперт отметила, что избыток сахара может повышать вероятность развития диабета и некоторых видов онкологических заболеваний. Кроме того, его чрезмерное употребление способствует усилению воспалительных процессов в организме и может нарушать баланс кишечного микробиома.

В связи с этим диетолог рекомендовала внимательно изучать состав продуктов перед покупкой и отдавать предпочтение более натуральным альтернативам. В качестве замены она предложила употреблять свежие фрукты, а для заправки салатов использовать лимонный сок и натуральное оливковое масло.

Ранее сообщалось, что бананы могут навредить при хронических заболеваниях.