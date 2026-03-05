Врач назвал заболевания, при которых нельзя есть бананы

Бананы, несмотря на репутацию полезного и питательного фрукта, подходят не всем. При ряде заболеваний их употребление может навредить, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, бананы содержат большое количество калия. В норме этот элемент выводится почками, однако при хронических заболеваниях почек или гиперкалиемии избыток калия может ухудшить состояние пациента. В таких случаях фрукт рекомендуют исключить или резко ограничить.

Осторожность требуется и людям с сахарным диабетом. Перезрелые бананы с темными пятнами содержат больше простых сахаров, поскольку крахмал в них уже преобразован. Это способно вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови.

Кроме того, из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов бананы могут провоцировать вздутие и метеоризм. Поэтому их не советуют при синдроме раздраженного кишечника и синдроме избыточного бактериального роста.

Отдельно врач отметил риски для пациентов, принимающих калийсберегающие диуретики и ингибиторы АПФ: сочетание с бананами может привести к избытку калия в крови. По некоторым данным, фрукт также не рекомендуют при варикозном расширении вен, тромбофлебите и в период восстановления после инфаркта.

