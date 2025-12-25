Диетолог развенчала главный миф о пользе кефира на ночь

Польза кефира для здоровья и стройности часто принимается как аксиома. Многие уверены, что этот ферментированный напиток — верный союзник в борьбе за хорошую форму, улучшающий пищеварение и помогающий сбросить вес. Однако диетолог Наталья Лазуренко предлагает взглянуть на привычный продукт более пристально, отмечая, что его влияние на организм зависит от множества нюансов и времени употребления. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, ключевой момент — это лактоза, или молочный сахар, который содержится в кефире. В первой половине дня, когда человек активен, она расходуется как источник энергии. А вот стакан напитка на ночь может дать обратный эффект: невостребованная энергия с высокой вероятностью отложится в жировые запасы. Особенно важно избегать вечернего кефира людям с нарушениями углеводного обмена, метаболическим синдромом или диабетом, так как лактоза может сбить контроль уровня сахара в крови.

Что же касается прямой помощи в похудении, то здесь эксперт развенчивает миф. Ни один продукт, включая кефир, не обладает волшебными жиросжигающими свойствами. Снижение веса — это результат комплексной работы организма, гормонов и метаболизма, а не действие отдельного напитка. Более того, некоторым группам людей кефир может быть и вовсе не рекомендован: при гастритах, колитах и дисбиозе кишечника его кислая среда способна спровоцировать расстройство пищеварения и метеоризм.

По ее мнению, чтобы получить от кефира максимум пользы, стоит выбирать вариант с жирностью от 1% до 3,2%, так как кальций из полностью обезжиренного продукта практически не усваивается. Употреблять его лучше в первой половине дня, ограничиваясь одним стаканом в 200 миллилитров, чтобы не нарушить баланс нутриентов в суточном рационе. Таким образом, кефир остается полезным диетическим продуктом, но только при грамотном и осознанном подходе.

