Россиянам раскрыли влияние кисломолочных продуктов на организм

Правильное начало дня закладывает фундамент для полноценной работы всего организма, и ключевую роль здесь играют первые приемы пищи и напитков. Как отмечает в интервью радио Sputnik интегративный врач-диетолог Татьяна Жаровская, утро следует начинать со стакана теплой воды, чтобы мягко активизировать метаболизм и подготовить желудочно-кишечный тракт к последующему приему пищи. Однако популярные кисломолочные продукты, такие как кефир или йогурт, требуют более внимательного подхода к их употреблению.

По ее словам, несмотря на безусловную пользу пробиотических напитков, диетолог предостерегает от их приема натощак. Кефир, обладая высокой кислотностью, может провоцировать у некоторых людей изжогу, чувство тяжести и другие неприятные симптомы со стороны пищеварительной системы. Более безопасной альтернативой может стать натуральный йогурт без добавок, который легче переносится желудком. Оба напитка содержат ценные микроорганизмы, укрепляющие кишечную микрофлору, нормализующие моторику ЖКТ и служащие отличным источником белка и кальция.

Медик добавила, что для максимальной пользы и улучшения переносимости кисломолочные продукты рекомендуется сочетать с другими компонентами завтрака. Идеальными дополнениями выступают источники клетчатки, такие как отруби или цельнозерновые хлопья, а также углеводы в виде каш, орехов и семян. Такие комбинации не только усиливает питательную ценность приема пищи, но и способствуют более эффективной работе пробиотиков.

Соблюдение этих принципов позволяет не только избежать возможного дискомфорта, но и превратить утренний прием пищи в мощный инструмент поддержания здоровья пищеварительной системы. Грамотное сочетание продуктов обеспечивает организм необходимыми нутриентами, поддерживает энергетический баланс и способствует в целом хорошему самочувствию в течение всего дня. Таким образом, осознанный подход к первому приему пищи становится инвестицией в долгосрочное функционирование всего организма.

