Диетолог Редина перечислила плюсы и минусы употребления в пищу фисташек

Испанский врач Хосе Мануэль Фелисес раскрыл малоизвестный факт: фисташки могут стать союзником в борьбе с бессонницей. Диетолог Ольга Редина в интервью «Вечерней Москве» подтвердила это открытие и расширила картину пользы уникальных орехов, но предупредила о скрытых рисках.

По ее словам, они богаты белком, витаминами А, Е и группы В, железом, магнием, калием и кальцием. Ключевое преимущество — сочетание клетчатки и полезных жиров, укрепляющее сердце (снижает холестерин и давление), улучшающее состояние кожи, волос и ногтей, а также повышающее иммунитет. Но главный секрет — мелатонин, гормон, регулирующий циклы сна. Горсть орехов вечером способна ускорить засыпание и улучшить качество отдыха.

Медик подчеркнула, что при этом фисташки строго запрещены аллергикам, а при заболеваниях ЖКТ (гастрит, повышенная кислотность) требуют минимизации. Даже здоровым людям диетолог рекомендует не превышать норму в 30–50 граммов (одна горсть) в день: высокая калорийность провоцирует набор веса, а избыток клетчатки вызывает проблемы с пищеварением, особенно у людей старше 50 лет.

По ее мнению, фисташки работают как природный «мультитаскер»: защищают сердце, сохраняют молодость кожи, борются с тревожностью у пожилых (благодаря магнию) и даже снижают риски возрастных болезней — от катаракты до когнитивных нарушений. Но их сила раскрывается только при грамотном подходе: выбирайте светло-зеленые, равномерно окрашенные орехи без плесени, которые легко открываются. Тем не менее эти орехи не панацея, а инструмент, который требует осознанного использования.

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