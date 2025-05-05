Назван орех с противораковыми свойствами

Врач-диетолог и научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева в беседе с aif.ru рассказала , почему грецкий орех может защищать от рака.

Специалисты из университета Коннектикута выявили противораковые свойства у грецких орехов. В частности, ученые пришли к выводу, что риски развития рака кишечника на 25% снижаются при включении в рацион этого продукта.

Как пояснила Солнцева, грецкие орехи могут защищать организм за счет эллагитанина. Этот элемент преобразуется в уролитин А, пробиотик, который обладает множеством полезных свойств.

«Плюс грецкий орех богат витаминами С, Е, бета-каротиноидами, которые сами по себе тоже являются мощными антиоксидантами, в нем много калия, магния, марганца», — отметила эксперт.

Эллагитанин есть не только в грецких орехах. В том числе вещество содержится в ягодах. В больших количествах живительный состав можно найти в морошке, клюкве, землянике, малине, ежевике.

При этом нельзя злоупотреблять ни одним продуктом. Грецкого ореха достаточно 30-40 граммов в день.

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