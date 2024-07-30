Диетолог Русакова назвала наиболее полезные и вредные для здоровья каши

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, каши весьма полезны для здоровья, тем не менее данное блюдо довольно калорийно, в связи с чем употреблять в пищу его следует с осторожностью. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она уточнила, что вместо каши можно варить гречневую крупу, которая весьма полезна для сердца. Также в перловке содержится большой объем белка, за счет чего человек получает хорошее насыщение.

По мнению эксперта, существует множество вариантов безглютеновых каш. Тем не менее белый обработанный рис не очень насыщен полезными витаминами и минералами. Альтернативой им может служить бурые сорта риса. При этом не следует зацикливаться на каком-либо одном виде круп, можно использовать различные варианты.

Она отметила, что для того, чтобы избежать нанесения вреда организму, стоит отказаться от каш с добавлением сахара и с различными вкусовыми усилителями, каш быстрого приготовления с большим объемом сливок.

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