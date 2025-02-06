Диетолог Русакова назвала помогающие успокоиться напитки

Волнение и повседневные стрессы провоцируют тревожность и мешают сосредоточиться на главном. Диетолог Дарья Русакова рассказала, какие напитки помогут успокоиться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, довольно трудно достичь полного спокойствия посредством напитков, особенно если человек сам по себе тревожный, тем не менее подходящие варианты все же имеются.

Эксперт добавила, что для этого подойдут любые напитки без содержания кофеина. Так, это могут быть травяные чаи на основе мяты, ромашки, мелиссы или лаванды. Также существуют различные травяные сборы и чаи, позволяющие успокоиться. Если все же человек достиг стадии истерики и не в силах перестать плакать, он может выпить стакан холодной воды.

По ее мнению, по большей части с целью успокоения используются напитки на основе трав.

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